Петербургских врачей наказали за фото с извлеченной из пациента секс игрушкой

Врачей одной из петербургских больниц наказали за «слив» в интернет фотографии с извлеченным из пациента огромным фаллоимитатором. Мужчина поступил в лечебное учреждение в конце октября с болью в кишечнике, в тяжелом состоянии, с застрявшей внутри секс-игрушкой.

Медики оперативно провели операцию, спасли пациента, но не смогли удержаться, чтобы не сфотографироваться с необычной причиной недуга. А через неделю кто-то выложил фото в сеть. Снимки быстро распространились по интернету, после чего о них узнал и главный врач больницы.

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Он создал специальную комиссию, которая расследовала случай нарушения медицинской этики. Виновники были найдены, но поскольку врачебную тайну удалось сохранить и имя пациента не стало общественным достоянием, они отделались дисциплинарным взысканием, сообщает МК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в номере петербургского отеля обнаружен золотой фаллоимитатор.