Собчак пришлось оправдываться перед героями своего шоу

Телеведущую Ксению Собчак упрекнули в безграмотности из-за использования слова «гомосексуализм». Инцидент произошел на съемках ее Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Новый выпуск Ксения посвятила жизни геев в России. Диалог она начала с того, что на интервью необходимо установить возрастной ценз, чтобы «поговорить открыто о гомосексуализме». Однако участники ее тут же прервали и раскритиковали за эту фразу. Они попросили не употреблять слово «гомосексуализм». Один из гостей пояснил, что в формулировке ведущей это слово означает болезнь, как все «-измы». По его словам, оно сохранилось в русском языке с тех пор, как «гомосексуальность» воспринимали как отклонение и пытались «лечить».

После уточнения Ксения переговорила уже сказанное ею, но без ошибок.

Всего в новом выпуске телеведущей приняли участие шестеро мужчин, которые открыто говорят о своей гомосексуальности. В ходе беседы некоторые из них признались, что стали жертвами аутинга — то есть, когда про их ориентацию заявляли посторонние люди без их согласия. Также гости шоу поделились своими проблемами и рассказали о жизни в России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак ответила на критику хейтеров.