Стартовал прием заявок в зимнюю социогуманитарную школу на базе СПбГУ

Начался прием заявок на участие в зимней школе студенческой олимпиады «Я — профессионал». Учебное учреждение по социогуманитарному направлению откроет свои двери для студентов со всей страны в Северной столице. Участники получат новые знание на базе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) зимой 2020 года.

В этом году одним из спикеров школы станет Федор Двинятин — российский ученый-филолог, многолетний участник игры «Что? Где? Когда?». Языковед рассказал о предстоящем событии.

«СПбГУ отвечает за направления юриспруденция, языкознание и литературоведение. С другой стороны, социогуманитарная школа открыта для участников олимпиады по любому направлению. Мы зовем профессионалов, представителей работодателей, которые могут научить участников школы каким-либо практическим навыкам», — сообщил спикер.

Впечатлением от участия в олимпиаде «Я — профессионал» поделился победитель 2018–2019 года, Десяткин Валентин. Юноша одержал победу в категории «бакалавр». Теперь молодой человек обучается на первом курсе магистратуры СПбГУ.

«Олимпиада дала мне очень многое, абсолютно изменила мою жизнь. Так сказать, поворотный момент. Она позволила мне поступить в магистратуру СПбГУ. В один из самых престижных университетов нашей страны!» — поделился радостью студент.

5-tv.ru

Олимпиада «Я — профессионал» — один из важнейших проектов АНО «Россия — страна возможностей». Цель мероприятия — развитие системы социальных лифтов в РФ, поддержка одаренных студентов и помощь в устройстве их карьеры в крупнейших компаниях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские студенты подали 675 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал».