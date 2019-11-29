Балерина Анастасия Волочкова славится своими нестандартными для артистки этого вида сценического искусства формами — высоким ростом, широкими плечами и узкой талией. Сейчас певица сильно похудела и не устает показывать результаты диеты на фотографиях в Instagram, пишет Utro.ru.

На новом снимке Волочкова позирует в белом купальнике. Боди эффектно подчеркнул выдающиеся формы и бесконечные ноги балерины. В руках у Анастасии пышный букет красивых пионов.

Звезда написала, что неравнодушна к красивым букетам. Особенный трепет и любовь у нее вызывают цветы с белым, фисташковым или розовым оттенком. А сорт цветов, по словам балерины, значения не имеет.

«Ни одного подаренного мне цветочка я не оставила ни в одном городе мира и всегда привожу домой. Спасибо всем, кто радует меня этим цветочным чудом», — подписала фото Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Не все подписчики обратили внимание на роскошный букет. Некоторым не понравился ракурс на фотографии и внешний вид Анастасии.

«Что за ракурс? Стопа больше головы! Фотографа на мыло!»;

«Ноги как палки»;

«Что за швабра?» — возмущались завистники.

Но настоящие фанаты Волочковой не дали артистку в обиду и одарили ее яркими комплиментами.

«Настя, где вы только силы берете? У вас адский труд»;

«У Анастасии и так ноги „от ушей“ ей не надо специально прибавлять длину ног! Этого у нее не отнять, что есть, то есть!» — написали восторженные поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала ссадину на теле после купания.