  1. Пятый канал
  4. Полиция задержала напавшего с ножом на прохожих на Лондонском мосту в Великобритании

Полиция задержала напавшего с ножом на прохожих на Лондонском мосту в Великобритании

, 19:02 | Игорь Рязов Видео 26

Правоохранители не исключают версию теракта.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Martyn Wheatley, Twitter @TweetAtJxnior1s

Британская полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих на Лондонском мосту. Видео с этим моментом появилось в сети.

На странице Скотленд-Ярда в Twitter говорится, что в результате действий злоумышленника и последующего задержания были ранены несколько человек. Один человек был застрелен.

«На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на Лондонском мосту, остаются неясными. Однако в качестве меры предосторожности мы пока реагируем на этот инцидент так, как будто он связан с терроризмом», — сообщили в полиции.

О ликвидации злоумышленника правоохранителями ранее сообщил телеканал Sky News. По его информации, в результате происшествия пострадали пять человек.

Около часа назад 5-tv.ru сообщил, что состояние раненых неизвестно. Утверждалось, что инцидент произошел недалеко от Лондонского моста в столицы Великобритании.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

19:06
«Волшебник приехал!»: Киркоров привез детям Галкина чемодан игрушек
19:02
Полиция задержала напавшего с ножом на прохожих на Лондонском мосту в Великобритании
18:52
«Мой полярный напарник»: Волочкова выложила фото с Сергеем Ростом в розовых тапочках
18:43
Мутко потребовал объяснений от властей Иркутской области, пострадавшей от паводка
18:36
Роман Аврил Лавин и сына миллиардера закончился расставанием
18:32
«Мы все умрем»: Максим Виторган озадачил подписчиков новым постом

Сейчас читают

Собчак понравилась пародия на ее YоuТubе-шоу от блогера Satyr
«Женщина года»: Жена Реввы в роскошном платье взбудоражила юзеров
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]