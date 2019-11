Полиция задержала напавшего с ножом на прохожих на Лондонском мосту в Великобритании

Британская полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих на Лондонском мосту. Видео с этим моментом появилось в сети.

На странице Скотленд-Ярда в Twitter говорится, что в результате действий злоумышленника и последующего задержания были ранены несколько человек. Один человек был застрелен.

«На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на Лондонском мосту, остаются неясными. Однако в качестве меры предосторожности мы пока реагируем на этот инцидент так, как будто он связан с терроризмом», — сообщили в полиции.

At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related.



One man has been shot by police. We will provide further information when possible.