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Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео

, 6:46 | Анастасия Игонина Видео 54

Неожиданным открытием поделилась канадский исследователь-невролог Рейчел Энн Барр.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people, CHROMORANGE / Bilderbox, Lino Mirgeler, Jochen Sand, Andrey Arkusha, Arkadius Kozera

Просмотр порнографии омолаживает мозг. Такое открытие сделала канадский исследователь Рейчел Энн Барр.

Исследователь проанализировала результаты своего эксперимента и сообщила, что регулярный просмотр кино для взрослых стимулирует у мозга зрителя функции обучения и памяти. Кроме того, у тех, кто часто смотрит фильмы эротического жанра, постепенно разъедается префронтальная кора — эта часть мозга формируется только в зрелом возрасте. Другими словами, мозг буквально омолаживается в процессе просмотра порно.

Важно знать, что префронтальная кора отвечает за контроль импульсивных поступков, мораль и силу воли. Теряя «рычаг управления» этими аспектами, человек начинает вести себя соответственно возрасту младше собственного.

Энн Барр предупреждает: это означает, что частые просмотры горячих роликов могут привести к тому, что зритель в психическом смысле станет подобен несовершеннолетнему. А это уже может говорить о наличии некоторых серьезных заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам.

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