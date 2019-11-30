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«Не похожа на себя»: Экс-солистка SEREBRO выложила сказочные фото

, 10:16 | Валентин Черников Фото 330

Катя Кищук посидела на облаке и примерила радужную маску в своем Instagram.

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Фото, видео: Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Сказочные фотографии Кати Кищук в Instagram удивили поклонников. На одном из них экс-солистка группы SEREBRO в розовом джемпере и леопардовых туфлях сидит то ли на облаке, то ли на горе сладкой ваты. На втором фото звезда сцены лежит на радужном платке — на ней маска из разноцветных стразов.

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

В комментариях пользователи ответили Кате, что в кадре с облаком она вышла непохожей на себя. Знаменитость не стала подводить глаза и снялась с непривычного ракурса.

«На первом фото не похожа на себя»;

«Скитлзтрянка!», — отозвались фолловеры.

Остальные подписчики остались довольные необычной фотосессией.

«Шик, бейби!»

«Волшебная»;

«Какая милашка», — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Кищук раззадорила фанатов горячим снимком.

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