«Не похожа на себя»: Экс-солистка SEREBRO выложила сказочные фото

Сказочные фотографии Кати Кищук в Instagram удивили поклонников. На одном из них экс-солистка группы SEREBRO в розовом джемпере и леопардовых туфлях сидит то ли на облаке, то ли на горе сладкой ваты. На втором фото звезда сцены лежит на радужном платке — на ней маска из разноцветных стразов.

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

В комментариях пользователи ответили Кате, что в кадре с облаком она вышла непохожей на себя. Знаменитость не стала подводить глаза и снялась с непривычного ракурса.

«На первом фото не похожа на себя»;

«Скитлзтрянка!», — отозвались фолловеры.

Остальные подписчики остались довольные необычной фотосессией.

«Шик, бейби!»

«Волшебная»;

«Какая милашка», — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Кищук раззадорила фанатов горячим снимком.