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Наталья Ветлицкая призналась, что когда-то из-за нужды сдавала бутылки

, 14:08 | Валентин Черников 114

Певица вспомнила тяжелый период своей жизни.

Фото: Instagram @vecherniy_urgant

Наталья Ветлицкая собирала пустые бутылки. Об этом певица призналась в выпуске шоу на Первом канале. В момент беседы гостья вспомнила, что в молодости переживала голодные времена. В один из таких периодов она отправилась за стеклотарой.

«Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива. Насобирала, сдала их. Пошла в универсам и купила омерзительные сосиски, пакет молока и буханку хлеба. Поняла, что это (сосиски — Прим.ред.) не проглочу, надо что-то делать», — поделилась Ветлицкая

В этот момент на полке магазина она увидела аджику. Девушка поняла, что острая приправа поможет ей «протолкнуть» в себя невкусную пищу.

«Она стоила 55 копеек, как сейчас, помню. Мне не хватало, а взять было неоткуда. Я ее спрятала и вынесла. Единственный раз в жизни», — рассказала певица.

В разговоре ведущий заметил, что слова Натальи расходятся с ее нынешним обликом.

«Ну, это жизнь!» — ответила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Ветлицкая призналась в желании свести счеты с жизнью.

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