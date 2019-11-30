Наталья Ветлицкая призналась, что когда-то из-за нужды сдавала бутылки

Наталья Ветлицкая собирала пустые бутылки. Об этом певица призналась в выпуске шоу на Первом канале. В момент беседы гостья вспомнила, что в молодости переживала голодные времена. В один из таких периодов она отправилась за стеклотарой.
В этот момент на полке магазина она увидела аджику. Девушка поняла, что острая приправа поможет ей «протолкнуть» в себя невкусную пищу.
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В разговоре ведущий заметил, что слова Натальи расходятся с ее нынешним обликом.
«Ну, это жизнь!» — ответила она.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Ветлицкая призналась в желании свести счеты с жизнью.