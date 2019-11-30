Наталья Ветлицкая призналась, что когда-то из-за нужды сдавала бутылки

Наталья Ветлицкая собирала пустые бутылки. Об этом певица призналась в выпуске шоу на Первом канале. В момент беседы гостья вспомнила, что в молодости переживала голодные времена. В один из таких периодов она отправилась за стеклотарой.

«Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива. Насобирала, сдала их. Пошла в универсам и купила омерзительные сосиски, пакет молока и буханку хлеба. Поняла, что это (сосиски — Прим.ред.) не проглочу, надо что-то делать», — поделилась Ветлицкая

В этот момент на полке магазина она увидела аджику. Девушка поняла, что острая приправа поможет ей «протолкнуть» в себя невкусную пищу.

« Она стоила 55 копеек, как сейчас, помню. Мне не хватало, а взять было неоткуда. Я ее спрятала и вынесла. Единственный раз в жизни» , — рассказала певица.

В разговоре ведущий заметил, что слова Натальи расходятся с ее нынешним обликом.

«Ну, это жизнь!» — ответила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Ветлицкая призналась в желании свести счеты с жизнью.