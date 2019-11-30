Российский МИД прокомментировал задержку чешской делегации в Москве

В МИД РФ прокомментировали инцидент с чешской делегацией. Минстр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан и сопровождавшие его лица не смогли вылететь в Казань из Москвы на переговоры с партнерами из Татарстана.

Как отмечается в официальном сообщении российского дипломатического ведомства, причина сложившейся ситуации кроется в административной стороне вопроса.

«Проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС», — цитирует заявление министерства RT.

Томану и прибывшей вместе с ним делегации 27 ноября пришлось 10 часов прождать в столичном аэропорту, после чего их борту было отказано в отлете. Министр принял решение досрочно завершить рабочую поездку — продлиться она должна была до 29 ноября. Чешская сторона также не связывает ситуацию с политикой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД РФ оценили решение арбитража в Гааге по инциденту в Керченском проливе.