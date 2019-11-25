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В МИД РФ оценили решение арбитража в Гааге по инциденту в Керченском проливе

, 23:58 | Игорь Рязов Видео 95

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением», — сообщили дипломаты об итогах судебного заседания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 288

Российская Федерация полностью удовлетворена постановлением арбитража в Гааге по инциденту в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения», — цитирует комментарий дипломатов ФАН.

Там же отмечается, что по итогам заседания суд утвердил порядок работы и правила проведения арбитража. Своим решением он обнулил попытки Киева осложнить процессуальное положение России в разбирательстве.

Три дня назад МИД РФ сообщил, что Москва и Киев не смогли урегулировать спор по инциденту в Керченском проливе в рамках первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге.

По ряду вопросов суд должен был принять самостоятельные решения. В частности, о разделении процесса на два этапа: юрисдикционный и субстантивный. В рамках первого арбитраж должен определить, находится ли рассмотрение дела в его компетенции, а в рамках второго — разобраться в произошедшем по существу.

Позже власти Крыма сообщили, что республика планирует провести в 2020 году международный общественный трибунал по провокации в Керченском проливе. Речь идет о незаконном пересечении российской границы тремя кораблями ВМС Украины в конце ноября прошлого года.

Как сообщал 5-tv.ru, чуть меньше чем через год Украине вернули задержанные корабли. В Крыму это назвали знаком для президента страны Владимира Зеленского.

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 288
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