«Личный подвиг»: Николай Носков впервые выступил после инсульта

Николай Носков впервые выступил перед публикой после тяжелой болезни. Артист стал гостем вечернего шоу Ивана Урганта.

Три года назад певец перенес инсульт, который серьезно повлиял на состояние любимого многими артиста. Все эти годы Носков не показывался на публике и посвящал время реабилитации.

В эфире ток-шоу Николай исполнил песню «Снег». В течение выступления артист сидел в кресле и был практически неподвижен — вероятно, после тяжелой болезни певцу еще тяжело долго стоять. Однако речь и голос Носков уже восстановил — выступление поразило поклонников в самое сердце.

«Слышно как тяжело ему дается петь. Местами даже немного язык заплетается и трудно тянуть и попадать четко в ноты. Но он справляется!»

«Сила голоса просто убойная, он звучит нереально круто. Только здоровья легенде!»

«После инсульта так восстановиться — личный подвиг!» — написали пользователи под записью выступления в YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после инсульта врачи разрешают Николаю Носкову петь не больше двух часов подряд.