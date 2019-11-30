Задержан мужчина, устроивший перестрелку в Черкесске

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего перестрелку в одном из кафе Черкесска. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Задержанным оказался 24-летний житель села Чапаевского. Молодой человек уже дал признательные показания.

По предварительной информации причиной нападения на посетителей общепита стала ревность.

В результате применения травматического оружия пострадал 19-летний юноша. Он был госпитализирован с травмами руки и ноги.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео перестрелки, произошедшей в одном из баров Черкесска.