Задержан мужчина, устроивший перестрелку в Черкесске

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего перестрелку в одном из кафе Черкесска. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Задержанным оказался 24-летний житель села Чапаевского. Молодой человек уже дал признательные показания.
По предварительной информации причиной нападения на посетителей общепита стала ревность.
В результате применения травматического оружия пострадал 19-летний юноша. Он был госпитализирован с травмами руки и ноги.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео перестрелки, произошедшей в одном из баров Черкесска.