  1. Пятый канал
  4. Задержан мужчина, устроивший перестрелку в Черкесске

Задержан мужчина, устроивший перестрелку в Черкесске

, 23:17 | Нюра Незванова Видео 76

Задержанный дал признательные показания.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего перестрелку в одном из кафе Черкесска. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Задержанным оказался 24-летний житель села Чапаевского. Молодой человек уже дал признательные показания.

По предварительной информации причиной нападения на посетителей общепита стала ревность.

В результате применения травматического оружия пострадал 19-летний юноша. Он был госпитализирован с травмами руки и ноги.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео перестрелки, произошедшей в одном из баров Черкесска.

Читайте также

Мужчина в упор расстрелял девушку из травматического пистолета — видео

Три человека получили огнестрельные ранения в ходе конфликта в Москве
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря

Последние новости

0:00
Пропавшего месяц назад московского школьника нашли живым
23:43
«У меня никогда не было нормальной семьи»: Пугачева рассказала, почему не скучает по сцене
23:23
Храм Преображения Господня горит в Балашихе
23:17
Задержан мужчина, устроивший перестрелку в Черкесске
23:00
Красные волосы? Королева вышла на сцену в Петербурге в ярком молодежном образе
22:41
«Финляндия по силам нашей команде»: Аршавин об итогах жеребьевки на Евро-2020

Сейчас читают

«Малявочки»: видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря
Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]