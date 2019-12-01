Видео: какими будут новые «ангелы Виктории» или куда катится мода?

Всю неделю четыре миллиарда человек на планете Земля проливали горючие слезы и пылали праведным гневом. В недоумении сидели остальные четыре миллиарда. Все потому, что ушла эпоха. Шоу от Victoria's Secret больше нет.

Компания на протяжении 25 лет устраивала потрясающий показ мод. Это были не просто прогулки по подиуму. Это был целый спектакль с невероятными эффектами и первыми звездами. За право выступить на этой сцене сражались лучшие топ-модели — от Хайди Клум до Адрианы Лимы. Всех их называли ангелами Victoria's Secret. И вот теперь всему этому пришел бодипозитивный феминистический конец.

Шоу гнобили уже давно — вменяли нереальную красоту, а так сейчас нельзя. А еще говорили: «Где трансгендеры на подиуме? Где модели plus size? Где представители ЛГБТ? И все сдались.

Сначала модели, которые отказались примерять на себя роль ангелов, а потом и организаторы. Кончен бал, погасли свечи. Знаете, я уже ничему не удивляюсь. Только мне страшно жить в мире, где привычные с рождения нормы сегодня становятся чуть ли не преступлением. И знаете, что это ведь ошибочное суждение, что шоу это было только для мужчин. Именно поэтому я сказал, что вторая половина населения сейчас сидит в недоумении.

Женщинам ведь тоже навязывают красоту, которая красива лишь с точки зрения агрессивного меньшинства. Зачем им это? И к каким идеалам теперь нужно стремиться, расскажет Максим Облендер.

Стоимость одного такого комплекта нижнего белья — несколько миллионов долларов. Примерить его доводилось лучшим из лучших! Адриана Лима, Хайди Клум, Каролина Куркова — за более чем 20-летнюю историю ключевого события в мире моды имена «ангелов Виктории» узнал весь мир — эталонов красоты в буквальном смысле боготворили.

Для начинающей модели Анастасии Вальской известие о закрытии ежегодного показа, как и для всех красавиц, в чьих розовых мечтах было примерить ангельские крылья, стало настоящим шоком.

«Это вообще вышка! Туда все хотят попасть. А тут они бац и закрылись. Вообще очень неожиданно», — говорит Анастасия Вальская, модель, визажист.

И поделом, говорят противники шоу, давно пора было — рекордно низкие рейтинги у телетрансляции, секс-скандал с руководителями компании, якобы девушек, в том числе подростков, менеджеры «тестировали» лично. Но на самом деле не это сыграло злую шутку с «ангелами».

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Отмену знаменитого ангельского шоу связывают, в том числе, с отказом от навязывания стандартов красоты. На обложках журналов все выглядели как под копирку — определенного размера, комплекции. Раньше, но не сейчас. Идеалы изменились. Полненькая девушка — не беда. Или ты, худой парень, да еще и с волосатой грудью — и тебе найдется место на подиуме.

На отстающую от подобного тренда Victoria's Secret естественно набросились феминистки. Якобы модели не имеют ничего общего с реальными людьми.

«Феминистки борются с модной индустрией. Очень важно для феминисток появление нормальных женщин. Опять же кто что понимает под нормальностью. Это большой вопрос», — говорит Юлия Демиденко, историк костюма.

Где, например, пышки, которые сегодня есть практически у каждого бренда белья? Почему так мало темнокожих и азиаток? Наконец, где трансгендеры? Главный идейный вдохновитель шоу — консерватор Эд Разек, сдавшись, ушел с поста. На подиуме появилась plus size — красотка Эли Тейт Катлер, а ей на подол пеньюара мужской ногой наступила трансгендер Валентина Сампайо. Инвалиды на подиуме, девушки с болезнью витилиго. У каждого крупного бренда все больше нестандартных моделей. Одни фэшн-гуру заявляют о тренде на патологию, другие признают, мода лишь идет на поводу у социума. В очередной раз все решил покупатель.

«Это тоже несвобода, когда всех заставляют быть толерантными. А мы вот хотим показывать вот такую нишу», — высказывается Данил Касенков, постановщик фэшн-показов.

«Согласен, но потребитель голосует рублем. И в результате перестает голосовать», — рассказывает Антон Алфер, фэшн-эксперт, продюсер.

«Бабло побеждает красоту!» — считает Данил Касенков, постановщик фэшн-показов.

Как побеждает, показывают уже продавцы белья. Дорогие кружевные комплекты год за годом теряют популярность, спрос на простенький хлопок.

«Я думаю, что это все взаимосвязано. В любом случае. Потому что даже вот эти пояса и чулки, они раньше продавались очень часто. Сейчас в основном хлопковые колготки», — говорит Любовь Мох, продавец-консультант.

«То есть от таких женских вариантов, к каким-то совсем детским?»

«Да к таким. Особенно молодежь», — отвечает консультант.

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Мода на унисекс, на белье без изысков. Пошить такие трусики производителю стоит в разы дешевле, нежели кружевные, но из-за стандарта на простоту и удобство их цена ничуть не ниже. Кому может быть еще выгодна мода на крупное тело — производителям БАДов для похудения. Или фастфуда. За последние пять лет количество людей с избыточным весом увеличилось с 1,9 миллиарда до 2,6 — это почти треть всех людей земли. И за это же время прибыль самого известного производителя фастфуда выросла с пяти с половиной миллиардов долларов в год шести, и продолжает расти, как и число ресторанов по всему миру. Да здравствует бодипозитив.

«Лозунг „Мое тело — мое дело“ обязательно должен быть дополнен другой частью „Чужое тело — чужое дело“. Бодипозитив, это то, что позволяет защищать чужие границы, свои границы», — считает Елена Тявокина, врач-психотерапевт.

«То есть здесь нельзя навязывать?»

«Это манипуляция, но никак не бодипозитив», — говорит медик.

К новым стандартам красоты уже приспособились девушки. Юлия еще пять лет назад весила 125 килограммов, сейчас похудела на 50. Но больше не планирует — она plus size модель, у нее свой бренд одежды, преимущественно больших размеров. И ученицы, которые тоже худеть не собираются — ведь на такой типаж спрос растет.

«Что касается западных течений, бодипозитива — я всегда за здоровье. Это cool, когда ты с формами и ты здорова. Но если идет тенденция, к примеру, когда у человека начинаются проблемы со здоровьем — это не есть гуд», — говорит Юлия Лаврова, модель plus size.

Одно дело справиться с комплексами и найти работу, как эти девушки, другое — запустить себя, оправдываясь модными тенденциями. Волосатые подмышки, ноги, висящий живот — это, как правило, лень. А еще страшнее — болезнь, говорят врачи.

«Это может быть старт серьезных метаболических заболеваний. Нарушений липидного обмена, нарушений углеводного обмена. Часто это гормональные нарушения, проблемы щитовидной железы, проблемы яичников, гипофиза. Поэтому, к каждому пациенту абсолютно индивидуальный подход», — рассказывает Римма Насырова, доктор клиники снижения веса.

Показатели нормы все так же определяются индексом массы тела. Все, что не укладывается в рамки, может стать эталоном красоты, вспомним пышек эпохи Возрождения. Но, увы, не может быть эталоном здоровья. Какими будут новые «ангелы Виктории», если однажды шоу вернется на большие экраны, можно только фантазировать. Как и то, на кого будет ориентирован этот проект, на мужчин, на пышек, на трансгендеров? Очевидно, что прежде всего, на рынок и выманивание зеленых купюр, а красота? Вторична.

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