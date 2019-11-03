И снова это пугающее слово «косметология». Мы не раз рассказывали о проблемах в этой сфере, но вот новый виток скандалов. В Казани на этой неделе завели уголовное дело на клинику, где нашли просроченные лекарства и врачей без нужной квалификации. В Москве накрыли целый склад незаконных косметологических препаратов для инъекций красоты. Делом уже занимается Следственный комитет.

А еще в стране по-прежнему активно функционирует подпольный косметологический бизнес. Врачи с сомнительным образованием, лечебные процедуры прямо в собственных квартирах и непонятные лекарственные средства. Главные аргумент, из-за которого туда идут люди — цена ниже, чем в настоящих клиниках. И ведь отбоя нет от желающих.

Мы устроили эксперимент и решили узнать, как работают подобные косметические кабинеты. Так вот мой коллега Артур Ломидзе выяснил, что отношения врач — пациент здесь выстраиваются в основном на доверии, и чем закончится прием никто не знает.

В холодильнике бутылка водки, баночка паштета и флаконы с заморскими чудо-средствами. Один укол и чудовище станет красавицей или наоборот. Росздрав пришел в фирму, официально торгующую средствами для косметологической медицины. Среди объедков и насекомых уютно разместились лекарства в России официально незарегистрированные.

«По нашим сведениям данные препараты распространялись среди и врачей-косметологов, и клиник, осуществляющих деятельность по профилю косметология», — говорит помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и московской области Елена Баландина.

И этот склад в подвале элитного жилого комплекса в Москве — не единственный. Контрафакт с неизвестным содержимым ходит по всей стране. Едва ли не в каждом доме найдется квартира, за дверью которой скрывается подпольный салон красоты. Очередь расписана на несколько дней вперед.

«Токсин ботулизма является самым сильным токсином на земле и работа с ним требует знаний и осторожности», — поясняет доцент кафедры косметологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Татьяна Полейчук.

Мы прошлись по таким домашним салонам. Первая же волшебница обещает в два магических укола сделать из симпатичной девушки топ-модель мирового уровня. На вопрос об образовании отвечает честно.

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Наложить масочку или помассировать щечки — это максимум, что она может.

«Все услуги по косметологии — инъекционные, лазерные, нанесение пилингов, не имеет право делать специалист со средним медицинским образованием», — рассказывает врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Шаго.

Вокруг меня будущие врачи косметологи и сегодня я решил стать их пациентом. Разметка уже на лбу, шприц в руках специалиста. Это — та самая инъекция красоты. Что бы делать такие уколы, нужно шесть лет учиться на врача, пройти два года ординатуры и курсы повышения квалификации. И только поле этого можно с гордостью носить имя врача-косметолога.

Но сегодня сложные и опасные процедуры проводят чуть ли не вчерашние школьницы. Девяти классов образования и небывалого хладнокровия вполне достаточно для того, чтобы начать неплохо зарабатывать.

В другой квартире нас встречает настоящий врач. Показывает дипломы и сертификаты. Вот только препарат, который должен храниться в холодильнике открыт и стоит рядом с кушеткой. Медик берет его голой рукой без перчаток. И это явно нарушение всех правил. Да и на дому такие процедуры не имеет права делать даже специалист высочайшего класса. Все на страх и риск клиента.

Чем заканчивается такое доверие, хорошо знают даже звезды шоу-бизнеса.

«Видите в каком я состоянии. Я не понимаю, что происходит, но в общем как-то так», — жалуется бывшая вокалистка группы «Краски» Ольга Гусева.

В этой пятнистой даме сложно узнать солистку популярной когда-то группы. На пике популярности Ольга Гусева могла позволить себе услуги дорогих и проверенных косметологов, сейчас приходится экономить. И эта экономия на пользу точно не пошла.

Елизавета Ткаченко из Новосибирска тоже доверяла домашнему специалисту. В итоге — порог клинической смерти и реанимация. Очередная встреча косметолога и клиента уже в суде. Ответчица упорно не желает смотреть на результат своих трудов.

«Еще через двое суток я просто просила врачей-вскрывайте глаз боли ужасные это просто не предать», — плачет в суде Елизавета Ткаченко.

Результат домашней работы — не пухлые губки и гладкий лобик, а абсцессы, нагноения, язвы, вытекающий из опухолей мутный гель. А еще десять операций, выпотрошенные и сшитые заново губы, и навсегда испорченная внешность. Что именно вводила Елизавете подсудимая, никто так и не узнал.

А вот еще одна жертва самоучек. Но она попала не к безграмотному мастеру, а к сознательному вредителю. Да, в это сложно поверить, но среди косметологов есть целая «секта», цель которой калечить своих пациенток. Они даже учат друг друга в закрытой группе в интернете.

Их кумир скрывается под звучным псевдонимом Емельян Брауде. Операции Емельян проводит в прямом эфире. Антураж соответствует образу лидера культа: грязный подвал, подопытная с сигаретой, вокруг адепты. Мясник от мира красоты неумело натягивает перчатку и приступает.

Шрамы уже никогда не исчезнут с лица девушки, но она счастлива — сам гуру приложил к ней руку и навсегда оставил отпечаток! Сейчас Емельяном заинтересовались правоохранители. Правда, из России он бежал и всплыл на Украине. Но его ученики дело Браудэ не бросили. Продолжают вести семинары, на которых так же успешно калечат людей.

Эликсир красоты — неизвестная жижа. Она же — раствор Браудэ, состав засекречен.

И тем, кто старается не морщить лоб, что бы на отредактированном косметологами лице не появлялись новые морщинки, полезно хотя бы раз это сделать. Чтобы подумать о том, что где-то в грязном подвале, а может быть в хорошем кабинете, их с радостью встретит безграмотны косметолог или последователь Емельяна с фирменной бурдой в далеком от стерильности шприце.

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