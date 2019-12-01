Посольство РФ потребовало от Госдепа не вмешиваться в дела страны

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского Госдепартамента по поводу принятого в России закона о признании иностранными агентами физических лиц.

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России. После дела Марии Бутиной ни один гражданин России не может чувствовать себя в безопасности в США и наслаждаться „свободой слова“», — написали представители российского ведомства в Twitter.

Stop interfering in @Russia’s internal affairs. BTW since Maria Butina’s case no Russian citizen can feel safe in the US and enjoy “freedom of expression” https://t.co/kNsFIBW4fB — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 30, 2019

До этого официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус выразила обеспокоенность в связи с ускоренным принятием в РФ закона об иностранных агентах — физических лицах, получающих финансирование из-за рубежа. По мнению американского спикера, документ «может быть использован для подавления независимых голосов».

Весной 2019 года Мария Бутина была признана виновной в осуществлении деятельности иноагента на территории Америки. Российская сторона добилась депортации россиянки на родину. 26 октября девушка вернулась домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думская комиссия выявила иностранное вмешательство в 17 регионах России.