«Не в Москве и не в Киеве»: Зеленский допустил проведение встречи с Путиным в США

Борис Сатаров
Лидер киевского режима назвал среди возможных площадок Ближний Восток и Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, причем местом ее проведения могут стать Соединенные Штаты. Об этом он рассказал 9 апреля в интервью итальянской радиостанции RAI.

По словам украинского лидера, он готов к переговорам, но точно не в Москве и не в Киеве.

«Есть много мест, где можно встретиться, — на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах», — пояснил Зеленский.

Он также отметил, что диалог должен проходить в трехстороннем формате с участием американской стороны, однако сроки реализации инициативы не назвал. При этом глава киевского режима вновь отказался выводить войска ВСУ с территории Донбасса.

В Кремле между тем констатируют паузу в трехстороннем переговорном процессе. Как заявил 6 апреля официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, у американской стороны сейчас много дел, и собраться в таком формате трудно. При этом обмен информацией с Вашингтоном продолжается.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Соединенные Штаты передали России несколько интересных предложений по украинскому урегулированию. По его словам, инициативы пока невыполнимы, но полезны.

