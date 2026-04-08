Песков: Кремль приветствует перемирие между США и Ираном

В Кремле внимательно следили за жесткими заявлениями, которые вчера звучали с обеих сторон — Ирана и США. И на этом фоне новости о перемирии там восприняли с позитивом. Тем более, что Москва изначально призывала к дипломатическому решению конфликта.

«Мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации. Тем более не наносить удары по мирным объектам, по объектам экономики страны Ирана», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке ударов по территории Ирана в соответствии с директивами политического руководства страны. В официальном заявлении отмечается, что военные остаются в режиме повышенной боевой готовности для оперативного реагирования на возможные угрозы.

До этого о временной паузе в ударах заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, прекращение огня установлено на две недели и должно носить взаимный характер. Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что Вашингтон согласился с предложенным Тегераном планом урегулирования. Ожидается, что переговоры между сторонами начнутся 10 апреля в Исламабаде.

