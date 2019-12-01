Полуобнаженная Глафира Тарханова очаровала поклонников чувственным фото

Актриса театра и кино Глафира Тарханова очаровала поклонников нежностью и тайной. В своем Instagram артистка выложила несколько снимков, попросив подписчиков как-то охарактеризовать эти образы.

«Нежность, стремление, порыв… А вы какими словами охарактеризовали бы эти фото?» — подписала фото Тарханова.

Instagram @glafiratarhanova

Поклонники оценили преображение актрисы и с удовольствием стали подбирать различные эпитеты.

«Сексуальность»;

«Нежность. Страсть. Сексуальность. Прошу прощения. Это мое видение»;

«Женская сила, уверенность, тайна»;

«Влюблена. Мечтает о принце»;

«Да красотка Глафира в любом образе», — восхищаются подписчики.

Но нашлись среди комментаторов и шутники, которые увидели на снимках полуобнаженной Тархановой совсем иное.

«Честно? Похмелье»;

«Как будто хочешь чихнуть», — поиронизировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глафира Тарханова заинтриговала поклонников, отправившись куда-то в ярко фиолетовом парике.