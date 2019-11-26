«Ой, Мальвина!» 36-летняя Глафира Тарханова показала экстремальный цвет волос

Российская актриса Глафира Тарханова удивила подписчиков в Instagram неожиданным образом. Артистка опубликовала в соцсети фото, на котором продемонстрировала экстремальный цвет волос. Для фотосессии кинозвезда надела парик-каре яркого фиолетового оттенка.

«Ой! Что-то будет! Как вы думаете, что? Мне идет?» — спросила знаменитость.

Поклонники Глафиры Тархановой высоко оценили новый пост любимицы. Многие подписчики отметили — оригинальный парик очень идет кинозвезде и идеально сочетается с ее огромными глазами-«смородинками».

Instagram @glafiratarhanova

В комментариях фанаты сравнили кумира со множеством вымышленных персонажей. Начиная от героини фэнтези-триллера «Пятый элемент», заканчивая существом из мультфильма «Фиксики». Однако первое место в рейтинге заняла «девочка с голубыми волосами» из сказки про Буратино.

«Мальвина? Или после Хэллоуина не отрывается?»

«Тебе все идет!»

«Ой, какая Мальвина»;

«Во всех ты, душечка, нарядах хороша!» — написали фолловеры.

Несмотря на многочисленные догадки поклонников, 36-летняя Глафира Тарханова так и не призналась, на какое мероприятие отправится в новом ультра-ярком парике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глафира Тарханова сделала фотосессию в прозрачном балахоне.