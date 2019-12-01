Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском. Еще двое пострадавших в аварии доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в поселке Остроленский Челябинской области. Из-за нарушений правил дорожного движения столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия четыре человека скончались, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы в местное медучреждение.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают правоохранители. Сотрудникам полиции предстоит установить виновника жуткого ДТП.

За прошедшие сутки это уже вторая авария, в результате которой погибли люди. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под колесами грузовика в тройном ДТП на Кубани скончались четыре человека. По некоторым данным, в автомобиле ехала семья: муж, жена и родители одного из супругов.