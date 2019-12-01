  1. Пятый канал
  4. Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

, 10:46 | Ниса Мурзанаева 23

Еще двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Алеев Егор, /Смитюк Юрий, /Мальгавко Сергей

Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском. Еще двое пострадавших в аварии доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в поселке Остроленский Челябинской области. Из-за нарушений правил дорожного движения столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия четыре человека скончались, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы в местное медучреждение.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают правоохранители. Сотрудникам полиции предстоит установить виновника жуткого ДТП.

За прошедшие сутки это уже вторая авария, в результате которой погибли люди. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под колесами грузовика в тройном ДТП на Кубани скончались четыре человека. По некоторым данным, в автомобиле ехала семья: муж, жена и родители одного из супругов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями

Последние новости

10:46
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
10:36
Семь человек получили тяжелые травмы после ДТП с автобусом в Забайкальском крае
10:28
Дорога в будущее: В России полностью открыта трасса М-11, связавшая Петербург и Москву
10:15
Стало известно, как поделили миллионы бывшего мужа Натальи Андрейченко
10:04
Видео: цирковой артист упал на мотоцикле с четырехметровой высоты в Подмосковье
9:59
Очевидцы сообщили о падении автобуса с моста в Забайкальском крае

Сейчас читают

Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями
«Малявочки»: видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]