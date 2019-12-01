Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Забайкалье

В ГИБДД назвали предварительную причину аварии с туристическим автобусом в Забайкальском крае. Как сообщили в ведомстве, у транспортного средства лопнуло колесо.

Десять человек погибли, среди них есть ребенок, еще 11 экстренно доставили в больницу.

Известно, что авария произошла в 60 километрах от Читы. В салоне находились 43 человека, включая водителя.

Автобус принадлежал туристической фирме.

На месте ЧП работают экстренные службы. В пассажирском транспорте в настоящий момент еще находятся люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять человек погибли в ДТП с автобусом.