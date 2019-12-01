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Автомобиль врезался в группу людей на остановке в Благовещенске

, 13:10 | Ниса Мурзанаева Видео 82

В ДТП пострадали женщина и 12-летний ребенок.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, ТАСС / Алексей Майшев, /Геодакян Артем, /Алеев Егор

Машина врезалась в группу людей на остановке в Благовещенске Амурской области. В ДТП пострадали женщина и 12-летний ребенок. Об этом сообщили в региональном УМВД России.

«Женщина-водитель не справилась с управлением и допустила наезд на двух пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта. Пострадали женщина и мальчик 2007 года рождения», — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

В сети появилось видео, зафиксировавшее момент аварии. На кадрах видно, что несколько человек успели отскочить, когда машина влетела в остановку.

 
 
 
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Публикация от dps kontrol Благовещенск (@dpskontrol_28rus)

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Пострадавшие были госпитализированы, однако позже их отпустили домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 20 человек.

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