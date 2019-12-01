Автомобиль врезался в группу людей на остановке в Благовещенске

Машина врезалась в группу людей на остановке в Благовещенске Амурской области. В ДТП пострадали женщина и 12-летний ребенок. Об этом сообщили в региональном УМВД России.

«Женщина-водитель не справилась с управлением и допустила наезд на двух пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта. Пострадали женщина и мальчик 2007 года рождения», — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

В сети появилось видео, зафиксировавшее момент аварии. На кадрах видно, что несколько человек успели отскочить, когда машина влетела в остановку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dps kontrol Благовещенск (@dpskontrol_28rus) 1 Дек 2019 в 12:14 PST

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Пострадавшие были госпитализированы, однако позже их отпустили домой.

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