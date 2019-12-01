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Видео с места жуткого ДТП с автобусом в Тунисе, где погибли 22 туриста

, 16:03 | Нюра Незванова Внимание: шокирующие кадры! 375

Предварительно, автобус перевернулся на одной из магистралей на севере страны.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, YouTube @ خبر تونسي

Видео с места жуткой аварии в Тунисе появилось в сети. Туристический автобус опрокинулся на одной из магистралей на севере страны. Жертвами ДТП стали 22 человека, еще 21 пассажир получил серьезные ранения.

О происшествии сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Известно, что автобус следовал в направлении города Айн Дарахим. Авария произошла в районе Айн ас-Сенуси в провинции Беджа.

На месте страшной трагедии работают экстренные службы.

В посольстве РФ сообщили 5-tv.ru, что информация о нахождении в салоне пассажирского транспорта граждан России, уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывали, что число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 20 человек.

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