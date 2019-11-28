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Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

, 20:32 | Василий Заика Видео 45

По словам секретаря СНБО Незалежной Алексея Данилова, первостепенным вопросом является возвращение на родину удерживаемых лиц.

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Фото, видео: РИА Новости / Стрингер, globallookpress.com /Sergei Chuzavkov, /Alexander Rekun

Тема:
Украинский кризис 277

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже, намеченного на 9 декабря.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексея Данилова, первостепенной темой, которую намерен затронуть украинский лидер Владимир Зеленский, является возвращение на родину удерживаемых лиц, сообщает «Экономика сегодня».

«К большому сожалению, речь идет не о десятках, речь идет о сотнях людей, которые сегодня находятся в плену», — сказал Алексей Данилов.

В числе других вопросов, которые будут подняты в рамках общения в нормандском формате, прекращение огня на протяжении всей линии фронта и ситуация с российско-украинской границей.

Секретарь СНБО отметил, что при отсутствии на рубеже украинских военных многие процессы будут происходить «крайне сложно».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.

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