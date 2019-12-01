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У перевозчика на маршруте рухнувшего в реку автобуса выявили 38 нарушений

, 17:03 | Карина Бернтгольц Видео 13

Маршрут транспортного средства, попавшего в ДТП в Забайкальском крае, обслуживал индивидуальный предприниматель Сергей Пнев, неоднократно нарушавший правила перевозки пассажиров.

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Фото, видео: МЧС России

Индивидуальный предприниматель Сергей Пнев, обслуживающий маршрут рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Забайкальском крае, ранее неоднократно нарушал правила пассажирских перевозок. Согласно данным из открытых источников, с 2012 года по настоящее время Ространснадзор выявил у перевозчика 38 нарушений. Они были связаны с отклонением от указанного маршрута и несоблюдением графика смены водителей.

Как стало известно 5-tv.ru, в 60 километрах от Сретенска, автобус рухнул в реку Куэнга. По предварительной информации, в результате ЧП 19 человек погибли и 19 пострадали.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования инцидента. Глава Следственного комитета потребовал от подчиненных установления всех обстоятельств аварии, а также поручил определить техническое состояние автобуса, условия его эксплуатации и предрейсового обслуживания транспортного средства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

СК РФ

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Забайкальского края помогали медикам на своих машинах вывозить пострадавших в больницы с места ДТП.

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