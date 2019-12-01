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«Прям львица»: Дочь Александра Малинина покорила сеть сказочным образом

, 20:19 | Карина Бернтгольц Видео 1 443

19-летняя Устинья примерила воздушный наряд, который впечатлил подписчиков в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @ustinya_malinina_official

Дочь известного исполнителя романсов Александра Малинина продемонстрировала в Instagram сногсшибательный образ, выполненный в соответствии с последними модными трендами. На своей странице в соцсети 19-летняя Устинья выложила короткий видеоролик, на котором идет по коридору, словно по подиуму: она уверенно двигается вперед, слегка улыбается, а ее локоны развиваются будто бы под дуновением ветра.

Перед подписчиками юная модель предстала в воздушном наряде. Она примерила кружевную блузку горчичного цвета и черную юбку, обнажившую ее стройные ноги.

Instagram @ustinya_malinina_official

Фанаты, любящие чувство стиля наследницы Малинина, не смогли устоять перед ее красотой и грациозностью. В комментариях они оставили множество комплиментов.

«Безумно красиво! Просто шикарно!»

«Обалденая принцесса!»

«Прям львица!»

«Огонь» — восторгались пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Малинина продемонстрировала нежное бальное платье.

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