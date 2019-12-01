«Прям львица»: Дочь Александра Малинина покорила сеть сказочным образом

Дочь известного исполнителя романсов Александра Малинина продемонстрировала в Instagram сногсшибательный образ, выполненный в соответствии с последними модными трендами. На своей странице в соцсети 19-летняя Устинья выложила короткий видеоролик, на котором идет по коридору, словно по подиуму: она уверенно двигается вперед, слегка улыбается, а ее локоны развиваются будто бы под дуновением ветра.
Перед подписчиками юная модель предстала в воздушном наряде. Она примерила кружевную блузку горчичного цвета и черную юбку, обнажившую ее стройные ноги.
Фанаты, любящие чувство стиля наследницы Малинина, не смогли устоять перед ее красотой и грациозностью. В комментариях они оставили множество комплиментов.
«Безумно красиво! Просто шикарно!»
«Обалденая принцесса!»
«Прям львица!»
«Огонь» — восторгались пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Малинина продемонстрировала нежное бальное платье.