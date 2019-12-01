Певица Валерия показала поклонникам, как тренируется дома. Короткий ролик со спортивными занятиями артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре Валерия выполняет упражнения на подъем рук с большими зелеными гантелями. За кадром слышен голос, который дает певице советы. В сторис артистка пояснила — звук идет из телефона, на видеосвязи со звездой находится ее тренер.

«Регулярные тренировки делают мою жизнь более качественной, моя физическая выносливость помогает мне работать и отдыхать на полную катушку, и все рассуждения о возрасте — не более чем пустые разговоры», — написала артистка.

Поклонники полностью поддержали любимую артистку. Фолловеры отметили, что внешний вид Валерии действительно мотивирует их совершенствовать собственное тело.

«Валерия, вы большая молодец! Мотиватор наш!»

«Вы такая молодчина! Выкладывайте, буду заниматься вместе с вами!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Валерия не хочет родить Пригожину ребенка.