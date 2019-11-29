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«Всему свое время»: Валерия рассказала, почему не хочет родить Пригожину ребенка

, 16:53 | Светлана Александрова 23

В звездной семье шестеро детей от предыдущих браков, но вот общих нет.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Певицу Валерию и музыкального продюсера Иосифа Пригожина считают идеальной парой. Они вместе уже 15 лет, и у них шестеро детей на двоих от предыдущих браков. Однако общих нет. Пригожин в одном из интервью как-то посетовал, что его супруга больше не хочет рожать. Он признался, что Валерия была беременна, но так и не смогла выносить ребенка.

«Теперь мы ничего не загадываем: как получится. Но она не хочет больше детей, а я хочу. Но в этом вопросе должно быть желание двух людей», — сказал продюсер.

Валерия жалобы мужа никогда не комментировала и только на днях сделала исключение, сообщает «Собеседник». На прямой вопрос, почему она не хочет подарить наследника Пригожину, 51-летняя певица призвала «посмотреть правде в глаза».

«Гоголь-моголь» я не хочу. Быть молодой мамой — это, конечно, замечательно, но я за естественный процесс», — сказала артистка.

К модным в среде звезд шоу-бизнеса процедуре ЭКО или суррогатному материнству Валерия прибегать не считает нужным. И муж согласен с ней в этом вопросе.

«Другой подход возможен, если в семье нет детей и они нужны обязательно. Но у нас с Иосифом нет такой необходимости абсолютно. Вообще этот вопрос, что вы мне задали, ужасный. Иосиф у меня детей не просит, он — разумный человек. Я что, должна сама пойти сделать одна? Всему свое время», — парировала Валерия.

Певица родила двух сыновей и дочь в браке с продюсером Александром Шульгиным. Младшему Арсению недавно исполнился 21 год, дочери Анне, начинающей карьеру в шоу-бизнесе, сейчас 26, Артемий младше нее на год. Сын и две дочери Иосифа Пригожина тоже уже взрослые. Старшему Дмитрию уже исполнилось 30, младшей дочери Елизавете 20.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия возглавила движение по борьбе с домашним насилием и выступает за скорейшее принятие закона, прописывающего ответственность за противоправные физические действия в отношении близких.

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