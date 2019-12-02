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«Хотят отрезать желудок»: Никас Сафронов об операции сына

, 9:40 | Ниса Мурзанаева Видео 626

Здоровьем наследника художник обеспокоился после того, как молодой человек, страдающий ожирением, застрял в туалете самолета.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац, www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Li An

Никас Сафронов рассказал, почему его 29-летний сын Лука Затравкин сильно поправился. Также художник поделился планами насчет того, как будет помогать ребенку.

Состояние здоровья Затравкина начали обсуждать после инцидента на борту самолета — там молодого человека засосало в унитаз. Причина происшествия была в вакуумной системе очистки. Однако юзеры, увидевшие видео с застрявшим в туалете сыном звезды, сочли, что дело в его лишнем весе. Никас Сафронов утверждает — его наследник не страдает от обжорства.

«Хочу заметить, это не следствие чрезмерного увлечения едой. У Луки огромные проблемы со здоровьем — нарушен гормональный фон. Очень за него волнуюсь», — поделился художник с изданием Starhit.

Instagram @lukasafronovofficial

Лука Затравкин давно пытается избавиться от лишнего веса. Однажды молодому человеку удалось меньше чем за год похудеть со 159 килограммов до 73. Заняться собой молодого человека заставил его отец. Однако чересчур жесткая диета привела к тому, что сейчас сын знаменитости весит больше прежнего. В настоящий момент звездный родитель ищет способ, который поможет ему избавить любимого наследника от недуга.

«Сейчас уже обратился к нескольким специалистам. Ему хотят провести резекцию, иными словами, отрезать желудок, вернее, его часть. Однако он пока боится», — сказал Сафронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач-диетолог объяснил, почему сын Никаса Сафронова может умереть без операции.

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