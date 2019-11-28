Врач-диетолог: сын Никаса Сафронова может умереть, ему нужна операция

В сети бурно обсуждают неприятный инцидент, приключившийся с сыном Никаса Сафронова пианистом Лукой Затравкиным. 29-летний мужчина застрял в туалете на борту самолета. Звездный врач-диетолог Марият Мухина считает, что наследник художника может умереть из-за лишнего веса. В борьбе с ожирением ему поможет только операция. Об этом сообщил 5-tv.ru PR-директор клиники Вадим Горжанкин.

По словам эксперта, состояние здоровья Луки Затравкина оставляет желать лучшего.

«Уже начинаются признаки легочной и сердечной недостаточности, одышка, деформация суставов, в частности, x-образная деформация коленного сустава ног. Никас сильно переживает, но ничего не может сделать, потому что у Луки отсутствует критика к своему состоянию», — утверждает специалист.

Марият Мухина рассказывает, что сын Никаса Сафронова страдает от серьезного расстройства пищевого поведения и не может справиться с проблемой самостоятельно.

«Он не ищет помощи, и у него аддиктивное поведение, направленное на самоуничтожение. Люди с высокой степенью ожирения — как наркоманы и алкоголики. Лука — пищеголик, который не хочет лечиться», — поделилась врач-диетолог.

По мнению специалиста, спасти молодого человека может только бариатрическая операция. Чаще всего в рамках данного хирургического вмешательства уменьшают объем желудка или удаляют его часть. В некоторых клиниках стоимость операции составляет 200 тысяч рублей.

«При такой пищевой зависимости ему поможет бариатрическая операция. Луке нужно срочно решаться, так как это его последний шанс», — сообщила диетолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сына Никаса Сафронова «засосало» в унитаз в самолете.