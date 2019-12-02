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Продавцы подвели итоги «Черной пятницы» в России

, 13:29 Эфирная новость 53

Число покупок возросло, но при этом средний чек упал. И здесь мнения специалистов расходятся.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Стало известно сколько потратили россияне в «Черную пятницу». Эксперты проанализировали данные почти с миллиона онлайн-касс. И пришли к выводу: по сравнению с прошлым годом число покупок выросло на 15%.

При этом, почти на столько же упал средний чек — примерно до девяти с половиной тысяч рублей. И здесь мнения специалистов расходятся. Одни считают, что уменьшение суммы связано с падением доходов граждан. Другие — настроены оптимистично. Говорят, в эту «Черную пятницу» скидки были более внушительными, это позволило снизить затраты.

Больше всего, кстати, акции привлекли молодежь в возрасте от 25-ти до 34-х лет. А самыми популярными товарами стали бытовая техника, электроника, обувь, сумки и женская одежда.

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