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Диетолог объяснила, как не потолстеть в новогодние праздники

, 11:22 | Ниса Мурзанаева Видео 69

Эксперт уверена — любимые традиционные блюда можно сделать менее калорийными и более полезными.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsin, Pravda Komsomolskaya

Эксперт в питании Елена Соломатина объяснила, как не потолстеть в новогодние праздники. Диетолог рассказала, что любимые яства могут быть не только вкусными, но и низкокалорийными. Также специалист отметила — не стоит съедать полные порции каждого блюда.

«Мы же стараемся как можно больше блюд попробовать, а поскольку едим вполне себе объемными порциями, все это сочетание яств ложится тяжелым грузом на нашу пищеварительную систему, — цитирует диетолога «Вечерняя Москва».

По словам Елены Соломатиной, любимые высококалорийные блюда легко можно сделать легкими и полезными. В качестве примера специалист привела салат «Оливье». Колбасу в нем можно заменить отварной куриной грудкой, картофель топинамбуром, вместо майонеза сделать домашнюю йогуртовую заправку, а из яиц удалить желток.

Во время готовки для застолья Елена Соломатина советует хозяйкам сделать упор на салаты из свежих овощей и фруктов, заправленных легкими соусами. Также диетолог призвала россиян снизить потребление или полностью отказаться от традиционных сладостей.

«Главное правило — убираем со стола кремовые торты!» — сказала специалист.

По мнению эксперта, лучше заменить их на легкие йогуртовые тортики, сорбет и даже обычное мороженое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диетолог развеял мифы об обожаемых в период новогодних каникул мандаринах.

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