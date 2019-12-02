В Кузбассе на трассе произошло массовое ДТП с участием «скорой помощи»

На трассе «Белово-Гурьевск» в Кемеровской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей, в том числе и машины "скорой помощи". В результате столкновения пострадали семеро человек. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой пресс-службу областной медицины катастроф.

«С места происшествия были госпитализированы семь человек, в том числе трое сотрудников „скорой помощи“, погибших нет. Пациентов в машине „скорой помощи“ не было», — сказал собеседник агентства.

Известно, что ДТП произошло 2 декабря утром. Предварительно, водитель Toyota Carina отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи, которая направлялась на вызов.

Один из пострадавших был направлен в центр здоровья шахтеров города Ленинск-Кузнецкий, у остальных пострадавших диагностированы легкие травмы, но их обследование продолжается.

Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

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