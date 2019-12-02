Ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса в Забайкалье спасли

Врачам удалось спасти еще не рожденного ребенка пассажирки упавшего с моста автобуса в Забайкалье. По словам супруга пострадавшей, находящейся на шестом месяце беременности, Александра Чернявского, у женщины диагностированы незначительные травмы позвоночника.

«Сказали, что с ребенком все хорошо. У жены что-то с позвоночником незначительное, ходить будет», — цитирует РИА Новости мужа пострадавшей.

Александр Чернявский отметил, что водитель автобуса потерял управление, когда многотонная машина ушла в занос на мосту над рекой Куэнга. После произошедшей аварии муж пострадавшей помогал пассажирам выбраться из рухнувшего на лед транспортного средства.

Авария с рейсовым автобусом в Забайкальском крае унесла жизни 19 человек, число госпитализированных возросло до 21. ДТП произошло в 60 километрах от Сретенска 1 декабря. Автобус упал с моста высотой от 9 до 15 метров.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье спустя сутки.