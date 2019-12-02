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  4. Дана Борисова и Алексей Панин прокомментировали слухи о рождении общего ребенка

Дана Борисова и Алексей Панин прокомментировали слухи о рождении общего ребенка

, 14:12 | Ниса Мурзанаева Видео 80

Скандально известный актер обругал журналистов, задаваясь вопросом: «Как вы определили, что она беременна?!».

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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official

Тема:
Алексей Панин 55

Дана Борисова недавно снялась в ток-шоу про косметологию. Продюсером передачи является скандально известный актер Алексей Панин. Телеведущая решила похвастаться оригинальным сотрудничеством и опубликовала в Instagram серию снимков в компании артиста. Незамедлительно в сети распространились слухи о том, что знаменитости состоят в романтических отношениях.

Подписчики обратили внимание на изрядно округлившийся живот Даны Борисовой. Некоторые предположили, что телеведущая ждет от актера ребенка.

Instagram @danaborisova_official

Громкий инфоповод отразили в ряде интернет-изданий. Первым не выдержал прессинга журналистов и «взорвался» Алексей Панин.

«Сегодня, из ленты новостей я узнал, что Дана Борисова беременна от меня! Дану Борисову за последние семь лет я видел один раз и это было четыре дня назад! Как вы определили что она беременна?!» — написал в микро-блоге артист.

Алексей Панин негативно высказался о работе средств массовой информации, распространяющих о нем недостоверную информацию.

«То, что российские СМИ — это „дно“ никто из нормальных людей давно не сомневается, но я до сих пор не перестаю удивляться их хамству и наглости», — заявил возмущенный актер.

Позже слухи о мнимой беременности опровергла и сама Дана Борисова. Телеведущая также призналась, что не имеет близких отношений со скандальным актером.

«Я не беременна от Панина. Видела его всего пару раз в жизни», — сказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дана Борисова поведала о существовании супруга-наркомана, с которым прожила три месяца. Мужчина «подсадил» телеведущую на новые запрещенные вещества и исчез из ее жизни.

Тема:
Алексей Панин 55
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