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  4. Депутаты Госдумы хотят запретить «детское» шампанское

Депутаты Госдумы хотят запретить «детское» шампанское

, 17:20 Эфирная новость 4

Они считают, что имитация алкоголя негативно влияет на психику подрастающего поколения и формирует нездоровые привычки.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, 5-tv.ru

В России могут запретить так называемое «детское» шампанское — обычные лимонады, которые разливают в настоящие бутылки.

С таким предложением обратились депутаты Госдумы. Они считают, что имитация алкоголя или, например, сигарет, в форме которых делают конфеты, негативно влияет на психику подрастающего поколения и формирует нездоровые привычки.

О запрете на «детское» шампанское впервые заговорили еще в прошлом году. Как сообщал 5-tv.ru, запретить продажу газированного напитка предложили в Комитете по здравоохранению.

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