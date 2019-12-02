Депутаты Госдумы хотят запретить «детское» шампанское

В России могут запретить так называемое «детское» шампанское — обычные лимонады, которые разливают в настоящие бутылки.

С таким предложением обратились депутаты Госдумы. Они считают, что имитация алкоголя или, например, сигарет, в форме которых делают конфеты, негативно влияет на психику подрастающего поколения и формирует нездоровые привычки.

О запрете на «детское» шампанское впервые заговорили еще в прошлом году. Как сообщал 5-tv.ru, запретить продажу газированного напитка предложили в Комитете по здравоохранению.