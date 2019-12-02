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Утомленное лицо малыша насмешило пользователей сети

, 15:35 | Мия Субботина Видео 31

Видео, на котором малыш устало смотрит на своего брата, опубликовано в сети.

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Фото, видео: reddit.com

В сети выложили ролик, на котором ребенок устало смотрит в сторону, пока его брат веселится и танцует под музыку, пишет «Ридус». Видео уже успели оценить десятки тысяч пользователей.

Возникает ощущение, что малыш уже все понял про эту жизнь и теперь смотрит философски на происходящее. Однако непонятно, что стало причиной такой реакции — дурачества брата или недостаточно нежное пюре на ужин?

Пользователи же решили посоревноваться с друг другом в остроумии в комментариях.

«И ради этого он ждал девять месяцев?»;

«Выражение лица как у человека с кризисом среднего возраста»;

«Я слишком стар для всего этого!»;

«Кажется, что у него уже есть работа и бывшая жена», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что видео Сергея Лазарева с детьми заставило фанатов растаять.

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