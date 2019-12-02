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Юрий Лоза назвал причину, по которой не верит в дар Джуны

, 15:50 | Анастасия Игонина 15

Популярный в восьмидесятиые медиум, по мнению музыканта, просто набивала себе цену.

Фото: ТАСС / Владимир Яцина

Юрий Лоза рассказал, почему не верит в сверхъестественные силы Джуны — иконы экстрасенсорики восьмидесятых. Артист поделился своим личным опытом обращения к целительнице.

По словам музыканта, у него сильно болел сын — у ребенка была астма. Юрий написал расписку и забрал двухлетнего мальчика из больницы, чтобы свозить к Джуне.

Первое же, что смутило Лозу — толпы поклонников, дежуривших под домом экстрасенса. Артист уверен, что создание «ауры почитания» — верный признак шарлатанства. Происходящее у дома Джуны Юрий назвал «истерикой».

«Мы зашли во двор ее дома, я сразу увидел эту истерику. Когда начинается истерика, кончается что-либо путное», — сообщил артист в эфире одного из телеканалов.

Когда Юрий с сыном попали в дом, Джуна начала рассказывать о стихах и картинах, вместо того, чтобы заняться осмотром больного, вспоминает Лоза.

«Она на него посмотрела и спросила, где мы его так простудили. И тут я понял, что мы попали куда-то не туда», — резюмирует артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экстрасенс Кузнецова рассказала, почему категорически нельзя ничего подбирать на улице.

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