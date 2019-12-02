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Видео: Женщина и ребенок погибли в лобовом столкновении с фурой в Татарстане

, 16:03 | Анастасия Игонина Видео 101

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

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Фото, видео: almet-rt.ru, телеграм-канал @ruchp

Смертельное ДТП произошло на трассе в Татарстане. В аварии с участием фуры и легкового автомобиля погибли два человека.

В социальных сетях появилось видео с моментом столкновения — судя по всему, оно было записано на видеорегистратор проезжавшего мимо транспортного средства. На записи видно, что «легковушка» едет по встречной полосе.

Навстречу авто выезжает фура — машина уходит на соседнюю полосу в соседний момент. Однако «легковушку» заносит, и она возвращается на встречную полосу, вылетая под колеса следующей фуры.

По сообщению социальных сетей, в аварии погибли маленький ребенок и женщина, находившиеся в машине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Коми.

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