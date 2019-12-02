  1. Пятый канал
  4. Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Коми

Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Коми

, 12:34 | Василий Заика Фото 51

Авария произошла утром 2 декабря на трассе «Сыктывкар — Троицко-Печорск».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Четыре человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Республике Коми. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла утром 2 декабря на трассе «Сыктывкар — Троицко-Печорск».

По невыясненным пока причинам водитель Chevrolet Lanos столкнулся с «ПАЗ», следовавшим по маршруту № 115. В момент ДТП в автобусе находилось 45 пассажиров, четверо из которых дети.

На кадрах с места аварии видно, что у «легковушки» сильно поврежден моторный отсек. У автобуса замята левая передняя часть.

В результате столкновения пострадали четыре человека. После осмотра врачами «скорой» у них были диагностированы травмы легкой степени тяжести.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кузбассе на трассе произошло массовое ДТП с участием «скорой помощи».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 2 декабря: Растущая Луна в Водолее придаст уверенности

Последние новости

12:49
Мария Погребняк пригрозила хейтерам скалкой
12:41
Из музея Штази похищены экспонаты тайной полиции Берлина
12:34
Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Коми
12:28
Хлопок газа вызвал пожар в жилом доме в центре Санкт-Петербурга
12:17
Владимир Путин и Си Цзиньпин торжественно открыли газопровод «Сила Сибири»
12:14
В России стартовал проект поддержки фермерских стартапов

Сейчас читают

«Да вы неприлично пьяны!» Волочкова возмутила фанатов новым видео
«Хотят отрезать желудок»: Никас Сафронов об операции сына
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]