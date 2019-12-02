Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Коми

Четыре человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Республике Коми. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла утром 2 декабря на трассе «Сыктывкар — Троицко-Печорск».

По невыясненным пока причинам водитель Chevrolet Lanos столкнулся с «ПАЗ», следовавшим по маршруту № 115. В момент ДТП в автобусе находилось 45 пассажиров, четверо из которых дети.

На кадрах с места аварии видно, что у «легковушки» сильно поврежден моторный отсек. У автобуса замята левая передняя часть.

В результате столкновения пострадали четыре человека. После осмотра врачами «скорой» у них были диагностированы травмы легкой степени тяжести.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кузбассе на трассе произошло массовое ДТП с участием «скорой помощи».