«Петля смерти» не отпускает: в красноярской тайге снова исчез человек

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 1 415 0

Ранее в этом районе пропала семья Усольцевых.

Мужчина исчез в районе поиска семьи Усольцевых

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Мужчина исчез в районе поиска семьи Усольцевых в красноярской тайге

В Красноярском крае в районе «петли смерти», где ранее исчезла семья Усольцевых, пропал еще один человек. Александра ищут уже четвертый день, рассказала aif.ru руководитель отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина.

Согласно ориентировке, 65-летний мужчина исчез 25 августа между 14:00 и 17:00 по местному времени. Он отправился на сплав по реке Мана на участке между деревнями Кожелак и Нарва, который местные жители называют «петлей смерти».

По словам Торгашиной, поисковые работы ведут спасатели и сотрудники местного МВД. Они обследуют территорию вниз по течению от места, где мужчина пропал. Привлекались ли специалисты к поискам в лесном массиве, руководитель отряда не знает.

Пока волонтеры участвуют только в информационных поисках. Добровольцы предупреждают местных жителей и рыбаков, чтобы те обращали внимание на возможные следы пропавшего.

«Поиски осуществляют спасатели и сотрудники местного МВД вниз по течению от места пропажи. <…> Пока волонтеры привлечены только к информационным поискам», — рассказала Торгашина.

Исчезновение семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края.

Семья отправилась на прогулку, после чего перестала выходить на связь. Масштабные поиски не дали результатов: следов Усольцевых обнаружить не удалось. По состоянию на июль 2026 года семья остается ненайденной. Следствие рассматривало разные версии произошедшего, включая несчастный случай и криминальный сценарий. Официально окончательная причина исчезновения не установлена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аккаунты пропавшего в тайге Сергея Усольцева оказались под контролем нового владельца его номера. По словам друга семьи Валентина Дегтярева, неизвестный мужчина, которого собеседник называет Мухаммедом, получил номер Сергея после его переоформления и начал пользоваться связанными с ним социальными сетями, включая WhatsApp*. По утверждению Дегтярева, новый владелец номера мог получить доступ к данным и переписке Усольцева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
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