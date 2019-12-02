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Не менее четырех человек пострадало при обрушении моста в Оренбурге

, 18:43 Эфирная новость 137

Под завалами оказались несколько автомобилей и автобус.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Срочные новости приходят в эти минуты из Оренбурга. На оживленную городскую трассу рухнул путепровод.

Несколько автомобилей оказались под завалами, в том числе автобус. По предварительным данным, четыре человека пострадали, у них травмы средней степени тяжести. На месте работают экстренные службы.

По информации 5-tv.ru, произошло частичное обрушение переправы на площади в 100 квадратных метров. Двое из пострадавших — это водитель грузового автомобиля со щебнем, который ехал по мосту, и водитель отечественной Priora, находившийся в момент ЧП под переправой.

На кадрах с места происшествия видна раздавленная под грудой бетона фура. Как говорят очевидцы, все произошло во время ремонтных работ на мосту. Предварительно, жертв все же удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места происшествия на мосту в районе поселка Кушкуль.

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