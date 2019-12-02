Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе арестовать Цемаха

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что бывший командир одного из подразделений противовоздушной обороны ДНР Владимир Цемах не был арестован в РФ.

В Гааге напомнили, что ранее голландские власти направили России просьбу о предварительном аресте и экстрадиции Цемаха, который подозревается в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Однако вместо этого, по данным прокуратуры Нидерландов, Россия «добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны».

В заявлении говорится, что 19 ноября российские власти сообщили о том, что не знают, где находится Цемах. В то же время в СМИ якобы появилась информация, что он вернулся в Восточную Украину, откуда уже не может быть экстрадирован, отметили в Генпрокуратуре.

«Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче», — цитирует текст сообщения РИА Новости.

Свое мнение голландская прокуратура озвучила российским властям, а также сообщила об этом родственникам погибших в авиакатастрофе.

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. В результате ЧП погибли 298 человек, находившиеся на борту авиалайнера. Киев обвинил в происшествии ополченцев, однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Цемах, которого в Киеве попытались сделать свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года, рассказал о методах «следствия».