Ловкость рук и никакого мошенничества? Оптическая иллюзия покоряет сеть

Новая оптическая иллюзия взорвала сеть. Видео выложила 19-летняя американка. На записи девушка быстро шевелит пальцами и в какой-то момент кажется, что одна ее ладонь проходит сквозь другую. Пока одни пользователи пытались разгадать фокус, другие обвинили автора ролика в монтаже. Однако нашлись эксперты, которые объяснили визуальный эффект обманом зрения. Если посмотреть видео в замедленном режиме, трюк разгадать не трудно. Одним словом — ловкость рук и никакого мошенничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фото «русской Кардашьян» со спины озадачило фанатов.