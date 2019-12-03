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Ловкость рук и никакого мошенничества? Оптическая иллюзия покоряет сеть

, 6:01 Эфирная новость 64

Пользователи сети гадают, как ладони автора ролика проходят сквозь друг друга.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © uwe umstätter

Новая оптическая иллюзия взорвала сеть. Видео выложила 19-летняя американка. На записи девушка быстро шевелит пальцами и в какой-то момент кажется, что одна ее ладонь проходит сквозь другую. Пока одни пользователи пытались разгадать фокус, другие обвинили автора ролика в монтаже. Однако нашлись эксперты, которые объяснили визуальный эффект обманом зрения. Если посмотреть видео в замедленном режиме, трюк разгадать не трудно. Одним словом — ловкость рук и никакого мошенничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фото «русской Кардашьян» со спины озадачило фанатов.

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