Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Отдых — это не безделье, а необходимая подзарядка. Помните об этом и не ругайте себя, когда решите сделать перерыв. Ситуация, в которой вы оказались, может не сразу разрешиться, и это нормально. Вам просто нужно дать Вселенной некоторое время.

Мудрые слова помогут вам оставить позади заботы, страхи, тревоги и неприятности: «Мне нравится, что утренний восход солнца не определяется закатом прошлой ночи». Вернитесь к радости, любви и игривости внутри себя. Сегодня ваша дружба и душевные связи окажутся в центре внимания. Приложите сознательные усилия, чтобы провести время в компании тех, кто напоминает вам обо всем хорошем в вашей жизни.

Википедия описывает эмоциональный интеллект как «способность людей распознавать свои собственные эмоции и чувства других и корректировать их для адаптации к окружающей среде или достижения своей цели». На этой неделе придется проявить доброту и сострадание. Это единственный способ ориентироваться в шторме.

Чтобы найти подходящие джинсы, вы примеряете несколько пар. Сегодня вас попросят применить ту же мудрость в личной жизни — на свиданиях. Вы можете встретить или не встретить «того самого», но это не значит, что вы не можете флиртовать с незнакомцем, которого встретите, например, в очереди в банке.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 декабря, Луна в созвездии Рыб делает день благоприятным для личных разговоров и принятия решений, связанных с отношениями.

♌ Лев

Истину может быть нелегко передать окружающим. Но правда — это правда, Львы. Если окружающие любят вас так, как говорят, они оценят вашу искренность. Некоторые из вас могут оказаться в такой ситуации, когда вы почувствуете вдохновение для повышения статуса отношений. Опять же, это не простой разговор. Но как только вы узнаете, чего вы хотите, вы сможете перейти на следующий уровень.

Космический совет: будьте искренни — это главное.

♍ Дева

Проблема в том, что вы пытаетесь сделать все сразу. В результате вы вообще ничего не можете сделать. Расставьте приоритеты, Девы. Пусть теперь «одна вещь за раз» будет вашей мантрой. Некоторые из вас могут обнаружить, что ваша личная жизнь расходится с вашей профессиональной жизнью. Не все должно быть борьбой. Каждый день находите время для отдыха со своей семьей.

Космический совет: не хватайтесь за все сразу.

♎ Весы

«Сомнение убивает больше мечтаний, чем неудача». Пусть эти мудрые слова помогут вам восстановить веру в себя. Грядут большие перемены, и если вы хотите, чтобы они принесли вам те благословения, которые вы желаете, вы должны быть достаточно смелыми, чтобы захватить день. Помните, что это не только поможет вам приблизиться к своим целям, но и донесет правду до других. Независимо от того, хотят они или нет, часть вашей миссии, зависит от них.

Космический совет: верьте в себя и идите к мечте!

♏ Скорпион

Мы можем быть не в состоянии отменить то, что сделано, но мы можем потратить время, чтобы понять и извлечь уроки из этого. Отпустите сожаление, страх и вину. Замените негативные эмоции радостью и легкостью. Освободить себя от эмоционального багажа — единственный способ двигаться вперед.

Космический совет: не корите себя за прошлое, а сделайте выводы.

♐ Стрелец

Вы позволяете одной неприятной ситуации ставить под сомнение все отношения? Научитесь рассматривать определенные аргументы изолированно, а не с точки зрения взаимосвязанности. Пока вы занимаетесь этим, спросите себя, не упускаете ли вы из виду точку зрения партнера. В конечном счете, речь идет о поиске золотой середины, не так ли? Но не стоит торопиться с разговором. Вам нужно время, чтобы обработать свои чувства, как и вашей второй половине. Космический совет: не принимайте судьбоносных решений из-за одного инцидента.

♑ Козерог

Итак, Козероги! Готовы ли вы к серьезному разговору? Главное — оставайтесь открытыми. Вы не узнаете, что на самом деле произошло, если не позволите себе слушать. Но это не значит, что вы должны быть согласны со всем, что вам говорят. Если и когда что-то окажется недостоверным, вы сразу узнаете. Космический совет: приготовьтесь к серьезному разговору.

♒ Водолей

Реакция «бей или беги» активируется, когда мы чувствуем угрозу. Но важный вопрос: действительно ли вы в опасности или ваши старые душевные раны являются причиной того, что вы действуете определенным образом? Сделайте паузу, дышите, и пусть божественный план разворачивается сам по себе. Именно в эти моменты вы поймете, что ситуация не так опасна, как вы себе это представляли.

Космический совет: расслабьтесь и позвольте событиям случиться.

♊ Рыбы

Сидеть на подоконнике и смотреть в пустоту — это просто стратегия побега. Это не даст вам ответы, которые вы ищете. Единственный способ справиться с проблемой — это посмотреть ей в глаза и признать ее наличие. Поверьте, у вас есть все, что нужно, чтобы одержать победу над обстоятельствами. Некоторые из вас могут чувствовать, что вы на распутье. У вас есть два варианта, Рыбы: продолжить путь, по которому вы шли, или выбрать новый. Идите вперед с мужеством.

Космический совет: единственный способ справиться с проблемой — признать ее.

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