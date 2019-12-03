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Лионель Месси в шестой раз получил «Золотой мяч»

, 0:01 | Сергей Зеленский Видео 40

Лео получил очередной трофей из рук Луки Модрича, играющего в команде вечного соперника «Барселоны» — «Реал Мадрид».

Фото: PA Images\TASS

Премия «Золотой мяч» — награда лучшему футболисту 2019 года по версии журнала France Football — присуждена футболисту испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси. Форвард сине-гранатовых получал эту престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Twitter @DdtvP

К слову в этом году Месси получил награду из рук Луки Модрича — обладателя прошлого «Золотого мяча». Однако пикантность момента состоит в том, что хорватский футболист играет за вечного противника «Барселоны» — «Реал Мадрид».

Второе место занял Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»).

Интриги торжественному мероприятию придавала персона нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который на церемонию не прилетел. До сегодняшнего объявления результатов он наравне с Месси получал «Золотой мяч» пять раз.

Лучшим молодым игроком Европы признан 20-летний защитник туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт.

Лучшей футболисткой мира стала Меган Рапино, которая не смогла приехать на мероприятие, а потому пообщалась с аудиторией по видеосвязи.

Ежегодная церемония вручения премии «Золотой мяч», которая присуждается с 1956 года, прошла 2 декабря в парижском театре Шатле. Знаменательным историческим событием на ней стало вручение приза имени легендарного советского вратаря Льва Яшина. Награда была присуждена голкиперу «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисону Бекеру.

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