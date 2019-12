Лионель Месси в шестой раз получил «Золотой мяч»

Премия «Золотой мяч» — награда лучшему футболисту 2019 года по версии журнала France Football — присуждена футболисту испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси. Форвард сине-гранатовых получал эту престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Twitter @DdtvP

К слову в этом году Месси получил награду из рук Луки Модрича — обладателя прошлого «Золотого мяча». Однако пикантность момента состоит в том, что хорватский футболист играет за вечного противника «Барселоны» — «Реал Мадрид».

Второе место занял Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»).

Интриги торжественному мероприятию придавала персона нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который на церемонию не прилетел. До сегодняшнего объявления результатов он наравне с Месси получал «Золотой мяч» пять раз.

Лучшим молодым игроком Европы признан 20-летний защитник туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт.

Лучшей футболисткой мира стала Меган Рапино, которая не смогла приехать на мероприятие, а потому пообщалась с аудиторией по видеосвязи.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆



One of the most iconic video's you'll probably ever see#BallonDor #MESSI pic.twitter.com/OOzxxeapdp