Стало известно, почему Кейт Миддлтон зачастила в роддом

Слухи о четвертой беременности супруги принца Уильяма герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон продолжают появляться на страницах британских таблоидов. Мать троих детей в последние дни не появлялась на официальных мероприятиях.

Уверенности в очередном интересном положении 37-летней Кейт поклонникам королевской семьи придала новость о том, что она на протяжении двух дней посещала роддом.

Однако все оказалось проще: монаршая особа с прошлого года патронирует Королевский колледж акушерства и гинекологии, а потому посещала его мероприятия. В частности, как пишет издание People, она участвовала в практических семинарах, предназначенных для рожениц и матерей с грудными детьми. Кроме того, Миддлтон осваивала навыки медсестер, выхаживающих младенцев.

Кейт и Ульям воспитывают троих детей: Шарлотту, Джорджа и Луи. Последний родился меньше года назад.

Ажиотаж вокруг возможной четвертой беременности Кейт Миддлтон дошел до того, что букмекеры уже принимают ставки, что она объявит о будущем ребенке до конца года.