В Японии 100 тысяч домов остаются без света из-за тайфуна «Хагибис»

Десятки погибших и сотни пострадавших. Япония в эти выходные оказалась в эпицентре настоящего стихийного кошмара. Тайфун «Хагибис» — самый мощный за последние шесть десятилетий — обрушился на главный японский остров Хонсю. На данный момент известно о 33 погибших, почти 200 человек пострадали, еще 19 числятся пропавшими без вести.

Сотни тысяч японцев эвакуированы во временные центры. Десятки рек вышли из берегов. Мощные потоки сносили дома. Под водой оказались целые поселки. Ветер был такой силы, что сносил крыши и переворачивал грузовики.

Из-за непогоды прерваны железнодорожное сообщение, работа метро, закрыты аэропорты.

Транспортный коллапс затронул и россиян. В Токио застряли 16 туристов из Екатеринбурга. Люди ждут вылета уже вторые сутки, вынуждены спать на полу прямо в зале ожидания.

Тем временем, сам тайфун уже перекинулся на юг Курильских островов. Сегодня там ожидается усиление ветра до ураганных показателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии превысило 30 человек.