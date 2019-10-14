  1. Пятый канал
  4. В Японии 100 тысяч домов остаются без света из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии 100 тысяч домов остаются без света из-за тайфуна «Хагибис»

, 6:39 Эфирная новость 30

Из-за непогоды прерваны железнодорожное сообщение, работа метро, закрыты аэропорты.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4046

Десятки погибших и сотни пострадавших. Япония в эти выходные оказалась в эпицентре настоящего стихийного кошмара. Тайфун «Хагибис» — самый мощный за последние шесть десятилетий — обрушился на главный японский остров Хонсю. На данный момент известно о 33 погибших, почти 200 человек пострадали, еще 19 числятся пропавшими без вести.

Сотни тысяч японцев эвакуированы во временные центры. Десятки рек вышли из берегов. Мощные потоки сносили дома. Под водой оказались целые поселки. Ветер был такой силы, что сносил крыши и переворачивал грузовики.

Из-за непогоды прерваны железнодорожное сообщение, работа метро, закрыты аэропорты.

Транспортный коллапс затронул и россиян. В Токио застряли 16 туристов из Екатеринбурга. Люди ждут вылета уже вторые сутки, вынуждены спать на полу прямо в зале ожидания.

Тем временем, сам тайфун уже перекинулся на юг Курильских островов. Сегодня там ожидается усиление ветра до ураганных показателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии превысило 30 человек.

Тема:
Погода 4046
13 окт
Россиянка рассказала о тайфуне в Японии, жертвами которого стали 25 человек
13 окт
Число жертв сокрушительного тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 14 человек
13 окт
Судно под флагом Панамы затонуло близ Токио из-за тайфуна «Хагибис»
12 окт
Супертайфун «Хагибис» может сорвать японский этап гонок «Формулы-1»
12 окт
Тысячи домов без света, отменены авиарейсы: Японии угрожает тайфун «Хагибис»
10 окт
Ветер, дожди, гололед и туман: половина России во власти непогоды
9 окт
Супертайфун «Хагибис» угрожает Японии и Дальнему Востоку
9 окт
«Держитесь!»: Боярская и Безруков спасаются от холода грелками и пуховиками
9 окт
Сентябрь 2019 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
8 окт
Видео: На улицах Владивостока из-за дождей тонут машины

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Гороскоп на 14 октября: Тельцы, слушайте свое сердце!

Последние новости

7:27
Выше гор: Удивительная история проводника без ноги, но с неограниченными возможностями
7:20
Семь станций «красной» линии метро в Москве временно закрыты на вход — Мосметро
7:17
Неизвестный расстрелял троих человек в одном из дворов Челябинска
7:09
«Сильнейший»: как Медведев разгромил Зверева в финале турнира в Шанхае
7:01
«Будет певицей»: четырехлетняя дочка Игоря Николаева сочинила песенку
6:53
Почему в Латвии назвали торжества в Москве к 75-летию освобождения Риги от фашистов «неприемлимыми»

Сейчас читают

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 14 октября
Что стало с сыном Баскова от Светланы Шпигель?
Фото ноги велогонщика ужаснуло фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев