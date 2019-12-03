В Ереване облили краской памятник Грибоедову

В Ереване местные радикалы осквернили памятник российскому писателю и дипломату Александру Грибоедову. Монумент облили красной краской. Правоохранительные органы Армении пока никак на инцидент не отреагировали.

А вот вандалы в соцсетях признались, что таким образом отомстили за демонтаж памятной доски идеологу национального движения Гарегину Нжде. Она раньше висела во дворе армянской церкви в российском Армавире. У нас в стране Нжде известен, как пособник нацистов. На родине его считают, наоборот, национальным героем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мигрант в Германии намеренно опрокинул стеллаж с алкоголем на тысячи евро.