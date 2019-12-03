  1. Пятый канал
  4. В Ереване облили краской памятник Грибоедову

В Ереване облили краской памятник Грибоедову

, 8:18 Эфирная новость 28

Вандал уже признался, что облил монумент послу Российской империи красной краской в отместку за демонтаж памятной доски идеологу национального движения Гарегину Нжде.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

В Ереване местные радикалы осквернили памятник российскому писателю и дипломату Александру Грибоедову. Монумент облили красной краской. Правоохранительные органы Армении пока никак на инцидент не отреагировали.

А вот вандалы в соцсетях признались, что таким образом отомстили за демонтаж памятной доски идеологу национального движения Гарегину Нжде. Она раньше висела во дворе армянской церкви в российском Армавире. У нас в стране Нжде известен, как пособник нацистов. На родине его считают, наоборот, национальным героем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мигрант в Германии намеренно опрокинул стеллаж с алкоголем на тысячи евро.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.41
0.33 70.97
0.42
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

8:29
Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии
8:18
В Ереване облили краской памятник Грибоедову
8:07
Певица Валерия показала процесс реабилитации своей мамы после операции
7:56
Дональд Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО
7:49
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до семи человек
7:42
«Мальчишечки»: певица Катя Семенова прогуляла концерт и поделилась семейным фото

Сейчас читают

Житель Татарстана зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]