В Волгограде пенсионерка скончалась после отравления грибами

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Следственные органы начали проверку по факту смерти 62-летней женщины в реанимации.

В Волгограде пенсионерка умерла после отравления грибами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В Волгограде 62-летняя местная жительница умерла после отравления грибами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пострадавшую доставили в инфекционную больницу № 15 в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее токсикологическое действие, вызванное употреблением грибов. Женщина находилась в реанимации, врачи боролись за ее жизнь, консультировали со всеми профильными специалистами. Спасти пациентку не удалось.

«Врачи боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось», — рассказал источник.

В комитете здравоохранения региона «Городским вестям» уточнили, что погибшая страдала тяжелым заболеванием. Сейчас по факту смерти проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Специалисты устанавливают, где именно женщина собрала грибы и как их готовила перед употреблением.

Накануне Роспотребнадзор напоминал главное правило грибника оно заключается в том, что если вы хоть немного сомневаетесь в грибе — лучше не берите его.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае жертвой нападения бурого медведя стала 66-летняя женщина, проживавшая в деревне Верхний Кебеж. Полученные травмы оказались смертельными, и женщина скончалась на месте происшествия. В региональном следственном управлении предупредили жителей об опасности пребывания в лесах из-за высокой активности медведей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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